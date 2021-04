Mrazivé detaily o smrti princa Philipa (†99): Rodina len čakala, kedy to príde… Rozlúčka začala už pred mesiacom!

SMRŤ v kráľovskej rodine: zomrel princ Philip (†99)!

Princa Philipa už niekoľko rokov trápili problémy so srdcom. A keď sa v roku 2017 vzdal kráľovských povinností a stiahol sa z verejného života, špekulovalo sa, že to má súvislosť so zhoršením jeho zdravotného stavu. Británia sa však oňho začala skutočne báť až v polovici februára tohto roka.

Vtedy totiž vojvodu z Edinburghu prijali do súkromnej Nemocnice kráľa Eduarda VII. v centre Londýna. Buckinghamský palác síce informoval, že tam zostane len zopár dní, no napokon v zdravotníckom zariadení pobudol podstatne dlhšie. Ako sa prevalilo, princ tam bojoval s bližšie nešpecifikovanou infekciou - nie však s covidom.

Život zosnulého princa Philipa (†99): Kráľovná mala 8, keď sa spoznali... Na svadbu čakali 13 rokov!

No nanešťastie sa ozvali aj problémy so srdcom. 1. marca preto princa premiestnili do súkromnej špecializovanej Nemocnice svätého Bartolomeja, kde podstúpil vyšetrenia a náhlu operáciu. Z pár dní, ako Buckinghamský palác pôvodne avizoval, tak nakoniec bolo 28 dní. Domov ho prepustili 16. marca.

16. marca princa Philipa prepustili z nemocnice. Zdroj: TASR/AP/Stefan Rousseau

Už vtedy však kráľovská rodina zrejme tušila, že je s princom zle a je naozaj už len otázkou času, kedy navždy odíde. Svedčí o tom fakt, že už začiatkom marca mali pred Buckinghamským palácom prichystanú čiernu vlajku a zdroj dokonca tvrdil, že kráľovská rodina upozornila aj princa Harryho, aby prišiel do Londýna.

„Harrymu odporučili, aby okamžite priletel domov, aby sa stihol rozlúčiť so svojím dedom,“ tvrdil zdroj. Treba však povedať, že princ Philip sa dožil krásneho veku - 10. júna by oslávil 100. narodeniny. Stal sa tak najdlhšie slúžiacim životným partnerom britského panovníka v dejinách a súčasne najstarším mužským členom kráľovskej rodiny všetkých čias. Česť jeho pamiatke!