Sklovskú trafí šľak: Šebová okomentovala paródiu na jej pieseň... Sisu totálne ponížila rovno pred kamerami!

BRATISLAVA - Sisu Lelkes Sklovsku (55) kvôli jej energickej povahe ľudia buď milujú alebo ju veľmi nemusia. Temperamentnej umelkyni sa však jedna vec rozhodne nedá uprieť - má obrovský talent a v hrdle doslova zlato, čo často dokazuje na pódiách, kde ľavou-zadnou odspieva aj tie najnáročnejšie operné piesne. V minulosti dokonca vydala niekoľko vlastných singlov, no neskôr sa rozhodla vydať na muzikálnejšiu spevácku dráhu. Jedna z jej spomínaných piesní však najnovšie odznie už v dnešnej epizóde šou Tvoja tvár znie povedome. No a potom...

Keď počas rulety padlo stvárnenie Sisy Lelkes Sklovskej na komika Fera Joke-a, každému bolo jasné, že o zábavu bude postarané. A tak aj bolo. Jeho verzia piesne Noc sa končí až ráno dostane divákov do kolien. Fero sa s tým totiž nepapral a jeho podanie sa zvrtlo na neskutočne zábavnú paródiu.

Vystúpenia sa nemohla dočkať ani samotná speváčka, ktorá priznala, že je oborovským fanúšikom Fera a počas jeho predchádzajúcich vystúpení si takmer cvrkla. A to ešte nevidela, ako to dopadne s premenou na jej osobu. Zábava to bola neskutočná, až kým neprišlo na hodnotenie poroty.

Pozrite sa, ako sa Fero Joke pripravoval na premenu na Sisu Lelkes Sklovsku:

Kuly počas vystúpenia vyzeral, že sa zadusí od smiechu a poriadne sa bavil aj zvyšok jeho prísediacich, ktorý z Ferovej verzie takpovediac odpadli. Lenže počas hodnotenia si niektorí z nich neodpustili narážky na samotnú Sisu. A Zuzana Šebová na jej adresu vyriekla slová, ktoré si naoozaj mohla odpustiť.

František Košarišťan sa premení na Sisu Lelkes Sklovsku Zdroj: Tv Markíza

„Vy ste veľmi sympatická mladá dáma,” povedala hneď v úvode pripitým tónom a každému bolo jasné, že v hlave má video podgurážených Lelkesovcov. To jej však nestačilo. Neodpustila si výsmešnú poznámku na Sisinu spevácku kariéru, ktorou ju totálne strápnila. „Ja som osobne nevedela, že Sisa Sklovská má nejakú svoju vlastnú pieseň. Teraz už chápem, prečo má len jednu…," šplechla rovno pred kamerami.

Sú interpreti, ktorí majú sto piesní a nič a takí, čo majú jednu a tiež nič,” dodala ešte na záver, pričom si zrejme vôbec neuvedomila, že z umelkyne, ktorá vďaka svojmu talentu zožala kopu úspechov a vo svojej branži sa teší uznaniu, urobila úplnú "trúbu". Ktovie, ako by sa podobné narážky na kariéru páčili jej samotnej...

Viac uvidíte už dnes večer na Markíze!