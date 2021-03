Legendárny Rumburak (70) v reklame na potenciu: Sľubuje kamennú erekciu!

Hotový zázrak! Aj takýto slogan sa objavuje v reklame na výrobok, ktorý má zvýšiť potenciu u mužov a zaručiť nezabudnuteľný sexuálny zážitok. Nejde o nič zvláštne, veď na trhu je viacero takýchto prípravkov. Pomerne zarážajúce však je, že internetom koluje reklama, kde takýto produkt propaguje slávny český herec Jiří Lábus.

„Čo to je za hlúposť? Nechápem,” reagoval prekvapene legendárny Rumburak, keď ho denník Aha! v súvislosti so spomínanou reklamou kontaktoval. Ako vyšlo najavo, o tomto netradičnom kšefte nemal ani tušenia. „Viete, ja internetu vôbec nerozumiem. Nikdy som ani nenapísal žiaden email. To už nie je nikto iný, že to vyšlo na mňa?” čudoval sa komik, ktorý zvažuje, že podá trestné oznámenie.

Nie je to prvýkrát, čo bol Jiří Lábus takto zneužitý. Len pred pár mesiacmi vyšlo najavo, že Martin Dejdar na internete predával pozdravy od slávnych ľudí a v ponuke bol práve aj legendárny herec. „Vysvetľoval mi, že mi to na jar hovoril. Ale ja si to nepamätám. Rozhodne by som nepripustil, aby mi ľudia za niečo také platili,” uviedol vtedy nahnevaný Lábus.

