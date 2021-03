Slávna herečka sa prebrala z narkózy a... Preboha, čo mi to spravili s prsiami?!

LOS ANGELES - To je neuveriteľné! Herečka Sharon Stone (63) patrí k ženám, ktoré starnú s gráciou a nemieni to preháňať s plastickými operáciami. Ako najnovšie prezradila, v minulosti podstúpila zákrok, pri ktorom jej museli odstrániť benígne tumory na prsníkoch. V súvislosti s tým prezradila, že keď sa prebrala z narkózy, zostala v obrovskom šoku.

Plastické operácie dnes nie sú žiadnou raritou. A zvlášť v šoubiznise, kde sa to priam hemží dokonalosťou. Aj herečka Sharon Stone vyzerá fantasticky, a to nemá potrebu chodiť na kliniku krásy ako na klavír.

V rozhovore pre The Sun slávna blondínka priznala, že má prsné implantáty. A to už od roku 2001. V jej prípade však nešlo o túžbu po veľkých prsiach, ale musela si dať odstrániť benígne tumory. „Keď mi dali dole obväzy, zistila som, že moje prsia sú o jedno číslo väčšie. Vraj mi viac pasujú k veľkosti bokov. Zmenil moje telo bez môjho vedomia a súhlasu. Argumentoval, že si myslel, že by som s väčšími prsiami vyzerala lepšie,” šokovala Sharon.

Tá v tom istom roku musela riešiť aj oveľa vážnejšie problémy, keď musela riešiť komplikácie, ktoré spôsobila mozgová aneuryzma. Herečka sa musela nanovo učiť chodiť a rozprávať.

Sharon Stone priznala, že má silikónové implantáty. Zdroj: profimedia.sk