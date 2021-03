Slávna herečka (63) odkryla nechutné tajomstvo: Babka ich zamkla v izbe s dedkom a... Začalo sa PEKLO!

LOS ANGELES - Ťažilo ju to celé roky! Sharon Stone (63) je verejnosťou vnímaná ako hollywoodska hviezda, ktorá mala vždy šarmu na rozdávanie. Ani s pribúdajúcimi rokmi nestráca nič zo svojho sexepílu. Aktuálne však slávna blondínka púta pozornosť tým, že odkrýva svoju 13. komnatu. A to prostredníctvom memoárov s názvom The Beauty of Living Twice. V nich okrem iného prezradila, že v detstve bola obeťou sexuálneho násilia.

Pre mnohé hviezdy je dnes samozrejmosťou, že napíšu knihu, v ktorej sa so svetom podelia o svoje spomienky, radosti i trápenia. V týchto dňoch vychádza autobiografia herečke Sharon Stone, ktorá musela počas života čeliť rôznym výzvam, sklamaniam, či bolestivým udalostiam.

Hviezda filmov Základný inštinkt, Rýchlejší ako smrť, Casino, či seriálu The Practice nabrala odvahu, aby prehovorila o zverstvách, ktoré na nej i jej mladšej sestre Kelly páchal ich vlastný starý otec. Hrozivejšie na tom je to, že s odobrením starej mamy. Ako blondínka pre The New York TImes prezradila, práve ona ich s násilníkom bežne zamkla v izbe, kde ich on potom obťažoval a ubližoval im.

Herečkin starý otec zomrel, keď mala ona 14 rokov. Otvorene priznáva, že priamo na pohrebe sa chcela presvedčiť, či je ozaj mŕtvy. „Šťuchla som do neho a bolo to pre mňa akýmsi bizarným zadosťučinením. To, že bol konečne mŕtvy, ma zasiahlo ako kopa ľadu. Pozrela som sa vtedy na moju sestru Kelly, ktorá mala 11 rokov, a obe sme vedeli, že je konečne po všetkom," prezradila vo svojej knihe Sharon.

Sharon Stone so svojou milovanou sestrou. Zdroj: profimedia.sk

V súvislosti s bolestivým odhalením mala oporu u svojej milovanej sestry. „Spoločne sme to oznámili našej mame. Najskôr bola veľmi pokojná a napísala mi list, v ktorom napísala, aké sú všetky tieto infromácie znepokojujúce a príliš o nich nechcela hovoriť. Potom žila moja sestra istý čas s mamou a zrazu u nej nastal zlom. Keď som končila s písaním knihy, počas troch dní som ju čítala mojej mame. Keď som skončila, zhruba hodinu a pol som si nahrávala všetko, čo mi povedala. A potom som niektoré veci v knihe zmenila. A rozhodla som sa, že ju venujem práve jej,” uviedla úspešná herečka.

