BOLESTNÉ SPOMIENKY hviezdnej Sharone Stone: 9-krát som POTRATILA!

LOS ANGELES - Aj hviezdy majú svoje trápenia! Hovoriť by o tom vedela i slávna herečka Sharon Stone (64). Tá na sociálnej sieti Instagram aktuálne prehovorila o poriadne bolestivej téme. V čase keď veľmi túžila po vlastnom dieťati si totiž prešla mimoriadne náročným obdobím.

Sharon Stone sa k tejto citlivej téme vyjadrila pod príspevkom, v ktorom rozpvedala svoj príbeh tanečnica známa zo šou Dancing with the Stars - Peta Murgatroyd. Sympatická kráska totiž nedávno prišla o nenarodené dieťa. Stalo sa tak v čase, keď jej partner Maksim Chmerkovskiy bol pracovne odcestovaný na Ukrajine.

Peta sa netajila tým, že si toto bolestné tajomstvo najskôr nechávali pre seba. Napokon ale našla odvahu o tom hovoriť. A dodáva, že je potrebné o tom rozprávať, aby ženy, ktoré si podobným trápením prechádzajú, vedeli, že v tom nie sú samé.

Jej názor zdieľa aj samotná Sharon Stone. Pod príspevkom tanečnice sa totiž podelila o vlastnú skúsenosť. „My ženy nemáme priestor, aby sme diskutovali o hĺbke tejto straty. Potratom som prišla o deväť detí,” napísala blondínka. Náročným obdobím si prešla v čase, keď bola vydatá za dnes už exmanžela Phila Bronsteina.

„Nie je to žiadna maličkosť. Fyzicky a ani emocionálne. Avšak celé nás to nejako núti, aby sme to zvládali samé v tajnosti, s nejakým pocitom zlyhania. Namiesto toho, aby sme dostali tak potrebný súcit, empatiu a uzdravenie, ktoré je tak potrebné,” pokračovala slávna herečka, ktorá si svojich troch synov napokon adoptovala. Roan ma 22 rokov, Laird 16 a najmladší Quinn 15.