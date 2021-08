Slávna herečka v slzách: FOTO dieťaťa z nemocnice trhá srdce!

LOS ANGELES - Čakajú na zázrak! Herečka Sharon Stone (63) so svojimi fanúšikmi pravidelne komunikuje prostredníctvom sociálnej siete Instagram. Často neváha zverejniť aj fotografie súkromnejšieho charakteru. V týchto dňoch sa svetu zverila s tým, že jej rodina prežíva veľmi náročné chvíle.

Sharon Stone je slávna herečka, ktorú svetu netreba veľmi predstavovať. Nedávno jej vyšla kniha s názvom The Beauty of Living Twice, v ktorej otvorene hovorila aj o svojom súkromí, detstve, či období dospievania.

Herečka má troch adoptovaných synov. Okrem sestry má dvoch bratov. Nuž a jej família v týchto dňoch prechádza naročným obdobím. Jej 1,5-ročný synovcovi, ktorému je zároveň krstnou mamou, začali zlyhávať orgány. „Prosím, modlite sa za neho. Potrebujeme zázrak,” napísala na Instagrame herečka, ktorá pridala fotku chlapčeka.

Pod záberom, ktorý vháňa slzy do očí, sa začali hromadiť komentáre od fanúšikov aj herečkiných celebritných kamarátov. Všetci vyjadrujú Sharon slová plné podpory a nádeje, že sa zdravotný stav jej milovaného synovca zlepší.