Jessica Alves sa momentálne nachádza v thajskom Bangkoku, kde podstúpila operáciu, z ktorej má vo svojom živote zrejme najväčšiu radosť. A to tých plastických zákrokov absolvovala viac než dosť. Išlo zhruba o 7-hodinovú operáciu pohlavných orgánov, po ktorej je z nej už definitívne žena

S obrovskou novinou sa pochválila na Instagrame i novinárom. „Ľudia si mysleli, že som len nejaký závislák na plastikách. Ale ja som sa len snažila nájsť samú seba. Už ako dieťa som si zvykla obliekať mamine šaty a tancovala som v nich po dome. Bola som vtedy skutočne šťastná,” uviedla pre Daily Mail blondínka.

Jessica nemá problém otvorene hovoriť aj zákroku, ktorý absolvovala. „Vybrala som si z katalógu vagínu, ktorá vyzeraá podobne ako v prípade mladej 18-ročnej ženy. Bude fungovať normálne ako biologická vagína. O tri mesiace môžem mať pohlavný styk,” prezradila kontroverezná blondínka.

Tá má momentálne už len jediný problém. A to, že netuší s kým o svoju poctivosť príde. Plánuje preto vlastnú reality šou, v ktorej bude hľadať toho pravého. „Chcem, aby to bolo výnimočné a čarovné. Ak bude nutné si na to počkať, tak počkám,” uzavrela. Čo myslíte, dočká sa?!