Hudobný svet v smútku: Zomrela slávna speváčka... Tieto jej hity určite poznáte!

The Supremes sa preslávili hitmi ako Baby Love, You Can't Hurry Love, Where Did Our Love Go, Come See About Me, Stop! In the Name of Love, You Keep Me Hangin' On, River Deep Mountain High alebo Stoned Love.

Skupina vznikla v Detroite v roku 1959, keď mala Wilsonová 15 rokov. Wilsonová bola pôvodnou členkou tohto zoskupenia popri Diane Rossovej, Florence Ballardovej a Barbare Martinovej.

Zdroj: TASR

Martinová opustila skupinu ešte predtým, ako sa formácia stala slávnou, a skupina pokračovala v kariére ako trio. The Supremes sa stali najúspešnejším interpretom hudobného vydavateľstva Motown v 60. rokoch a v amerických rebríčkoch zaznamenali víťazstvá s 12 piesňami. Skupina sa rozpadla v roku 1977 po odchode Wilsonovej.

The Supremes v roku 1988 uviedli do Rokenrolovej siene slávy, v roku 1994 skupina získal svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. Formácia počas kariéry vydala 29 štúdiových albumov.

Zdroj: TASR

Záujem o odkaz skupiny sa obnovil v roku 2006 s uvedením filmu Dreamgirls, v ktorom účinkovali Beyoncé Knowlesová a Jennifer Hudsonová. Snímka bola založená na príbehu The Supremes, hoci Wilsonová vyhlásila, že film nezobrazuje skutočnosť.

Wilsonová v roku 1986 vydala autobiografiu Dreamgirl: My Life As a Supreme, ktorá sa stala bestsellerom. Iba dva dni pred smrťou zverejnila video, v ktorom oznamuje, že pracuje na novom sólovom materiáli.