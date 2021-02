Kolegovia prehovorili o Kazíkovej smrti: Ešte v piatok bol u lekára... Prečo dostal infarkt?!

Naša redakcia kontaktovala kolegov a kamarátov zosnulého speváka, ktorí mu dali zbohom. Jedna z jeho najbližších, speváčka a herečka Maja Velšicová, však uviedla, že Kazík bol podľa jej informácií ešte v piatok na kontrole u lekára a všetko bolo v poriadku. Povedala nám, že tuší, čo speváka skolilo. Jej vyjadrenie nájdete nižšie v článku.

Speváčka Marcela Laiferová

„Je mi za ním ľúto ako za dobrým kolegom, láskavým a ochotným človekom. Pedantným. On mal veľmi veľa dobrých vlastností. Takí ľudia ako on sú v tomto biznise veľmi vzácni. Predsa len, je tu konkurencia. Ale on doprial každému a keď mohol, tak pomohol. Nedá sa o ňom povedať nič zlé. Nie preto, že zomrel. Viete, dnes ide každý na pódium hocijak. Tak, ako vyšiel z domu, ale on... Málo vidíte takých upravených mužov, voňavých, dobre učesaných, ostrihaných. To on bol vždy. Vždy mal na sebe perfektnú košeľu. O to sa starala manželka.

Mal vynikajúcu manželku. Žilo sa im spolu veľmi dobre, to bolo ideálne manželstvo. Ideálni rodičia. Ako sa on staral o svojich synov, ako ich zapájal do práce ako technikov. Staral sa, aby mali dobrú existenciu, pekný život, kde sa môžu uplatniť. Milovali svojho otca, viem, že im bude hrozne ťažko. Je mi to hrozne ľúto,” povedala pre Topky Marcela Laiferová.

Speváčka Eva Máziková

„Opäť jedna smutná správa. Bože, som z toho úplne hotová. Lebo veď prednedávnom sme spolu robili jednu fantastickú reláciu - Chart show. Robo tam bol usmievavý, spieval, smiali sme sa, spomínali sme na naše zážitky... A veru, že teraz zostanú už len spomienky,” uviedla Eva Máziková. Zvyšok jej vyjadrenia nájdete vo videu nižšie.

Speváčka Maja Velšicová

„Bola som posledná, s ktorou pracoval na veľmi peknom projekte - adventný program aj s Karolom Konárikom, so známym európskym očným lekárom, bývalým ministrom dopravy Jasovským. Malo to veľký úspech u divákov, ja som to moderovala aj som spievala. Veľmi sa to páčilo publiku, to bola jeho posledná relácia. Celé obdobie bolo také, že sme si boli blízki.

Bol to elegantný pán, ktorý nevedel, čo je tričko či polokošeľa. On bol vždy super elegantný. Bol veľký džentlmen, galantný, mali sme ho veľmi radi. Nikdy nekričal, nebol hulvát. Vždy tichučko rozprával, veľká škoda ho. To je veľmi málo rokov, aby zomrel. Sme narodení v jeden deň, nie jeden rok, ale v jeden deň - 11. mája. Možno aj preto sme si boli takí blízki.

Jemu sa zastavilo srdiečko. Ešte v piatok bol na kontrole, volal Karolovi Konárikovi, že príď sa ešte na mňa pozrieť. Ale že dobre dopadol. Všetko v poriadku. A pozrite sa... Vedel o svojich problémoch, nerád o tom hovoril, a preto o tom nebudem hovoriť ani ja, čo ho asi najviac skolilo,” povedala pre našu redakciu Maja Velšicová.