Príčina smrti Roba Kazíka (†73): POTVRDENÉ Našla ho manželka... Korona to nebola!

Správa o úmrtí ikonického speváka šlágrov sa na verejnosť dostala v pondelok. Pre Topky.sk to potvrdil aj Noro Meszároš, generálny riaditeľ Snezi TV. „Ešte minulý týždeň sme spolu volali a dohadovali sa, že príde na nakrúcanie ďalšej relácie. Je nám to nesmierne ľúto. Čo viem, tak len toľko, že koronu vraj nemal. Bol testovaný, musel byť, keďže mal prísť aj k nám. A on si na seba dával veľký pozor, dokopy nikam nechodil. Len neviedol úplne najzdravší spôsob života - čo sa týka stravy napríklad,“ povedal pre našu redakciu.

Počas toho, ako sme sa snažili kontaktovať jeho priateľov z hudobnej branže, sme sa od jedného z nich dostali k infomácii o tom, čo malo byť príčinou Kazíkovho úmrtia. „Zomrel ráno. Našla ho manželka. Mal infarkt a pokiaľ vieme, koronavírus nemal,” povedal náš zdroj, ktorý tak v podstate potvrdil aj vyššie uvedené slová Meszároša. No a najnovšie nám tieto správy potvrdila aj speváčka Marcela Laiferová.

„Áno, je to pravda. Zomrel na to, že mu zlyhalo srdiečko. Žiadna korona. Volala som aj s jeho vnučkou, manželka vybavuje pohreb, je z toho úplne zrútená. On mal dlhšie problémy s ním, musel sa liečiť. Hovoril mi to, že musí brať lieky a dávať si pozor. Ale tak, viete akí sú muži," povedala pre Topky Kazíkova blízka priateľka Marcela.