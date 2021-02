Ďalší ŠKANDÁL v šoubiznise: Herečka po rokoch odhalila poriadnu špinu... A nie je jediná!

Na topkách sme vás pred pár dňami informovali o škandále spätom s hercom Armie Hammerom. Jeho milenky prehovorili o zvrátených chúťkach, čudesných praktikách a kanibalizme.

Aktuálne sa dostáva pozornosti inému známemu mužovi. A to spevákovi Marilynovi Mansonovi, vlastným menom Brianovi Warnerovi, ktorý má už odjakživa škandalóznu povesť. Jeho bývalá snúbenica Evan Rachel Wood a štyri ďalšie ženy ho obvinili z toho, že ich týral.

„Začalo to, keď som bola tínedžerka a roky ma hrôzostrašne týral. Vymýval mi mozog a manipuloval mnou, aby som sa mu podriadila. Prestala som žiť v strachu z odplaty, ohovárania alebo vydierania. Som tu, aby som odhalila tohto nebezpečného muža a upozornila všetkých skôr, než zruinuje niekoľko ďalších životov. Stojím pri všetkých obetiach, ktoré viac nechcú byť ticho,” uviedla v príspevku na sociálnej sieti Instagram herečka, ktorú podľa jej slov Marilyn aj znásilnil.

O 18 rokov starší Manson sa s ňou zoznámil, keď mala 18 rokov. V januári 2010 sa zasnúbili, ale v auguste sa rozišli. V roku 2009 šokoval Manson vyjadrením, že má predstavy o tom, ako svojej frajerke Evan Rachel Wood rozbíja kladivom lebku. Keď sa jej raz nemohol dovolať, žiletkou si porezal tvár a ruky, aby videla, ako ho jej nezáujem ranil. Jej telefónne číslo vtedy vytočil 158-krát.

Evan Rachel Wood a Marilyn Manson v čase, keď tvorili pár. Zdroj: profimedia.sk

Šokujúce obvinenia týkajúce sa Mansona zverejnili aj ďalšie štyri ženy.

Modelka Sarah McNeilly priznáva, že ju Manson najskôr očaril a javil sa ako úžasný partner. „A zrazu, bez toho, aby som si uvedomila, som bola emocionálne týraná, terorizovaná a vystrašená. Keď som bola zlá, zamkol ma v izbe, nadával mi hodiny a hodiny,” priznáva vo svojom vyhlásení blondínka. Zároveň dodáva, že slávny spevák robil všetko pre to, aby sa cítila bezvýznamná. „Pokojne ma hodil o stenu a vyhrážal sa mi, že mi bejzbalovou pálkou rozbije tvár. Výsledkom toho, ako so mnou zaobchádzal je, že trpím poruchami mentálneho zdravia, čo zasahuje do mojich pracovných i súkromných vzťahov. Som presvedčená, že sa mu darí ničiť životy iných. Chcem, aby bol Brian zodpovedný za zlo, ktoré napáchal,” dodala.

Sarah McNeilly chce aby Marilyn Manson pykal za zlo, ktoré napáchal. Zdroj: Instagram

Ashley Lindsay Morgan na sociálnej sieti Instagram tiež zverejnila svoju skúsenosť s Mansonom. Zoznámil ich spoločný priateľ, keď robila modelku v Thajsku. Slávny umelec sa usiloval získať si ju. Povzbudzoval ju v jej túžbe byť herečkou, opakoval jej, ako veľmi jej verí a robil všetko pre to, aby mu verila a cítila sa po jeho boku bezpečne. Keď sa nasťahovala k nemu domov, veci sa rýchlo zmenili. „Bolo tam sexuálne násilie a psychické týranie. Dopad toho cítim dodnes. Mávam nočné mory. Bol schopný ma vyzlečenú vyhodiť z domu na ulicu. Nedovolil mi jesť, spať, či odísť, keď som chcela. Keď som spala, schválne ma zobudil hlasnou hudbou. Stalo sa toho veľa... Nechcem, aby niekomu ďalšiemu ubližoval. Prišla som s týmto priznaním, aby konečne prestal,” uviedla brunetka.

Ďalšie dve ženy tiež uviedli, že počas vzťahu s Mansonom si prešli peklom a obe majú dodnes psychické problémy a rôzne traumy spôsobené tým, ako s nimi slávny spevák zaobchádzal.