Pre medzinárodnú spravodajskú agentúru AFP to podľa portálu FRANCE A4 potvrdila návrhárova rodina. Dizajnér zomrel v nemocnici v Neuilly v západnom Paríži. Pierre Cardin sa narodil v Taliansku v roku 1922, no do Francúzska emigroval už ako malé dieťa. Česť jeho pamiatke!

Pierre Cardin zomrel v utorok 29. decembra v západnom Paríži. Zdroj: profimedia.sk