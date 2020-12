Kedysi najsexi muž sveta, dnes... Šedivý, bradatý a tučný Santa Claus!

Vykŕmil sa! Mel Gibson, ktorý si získal srdcia divákov účinkovaním v počinoch Smrtonostná zbraň, Statočné srdce, Maverick, či Po čom ženy túžia, je pred kamerami stále dosť aktívny. V týchto dňoch sa fanúšikom predvádza v pomerne zaujímavej podobe - ako Santa Claus.

Gibson ho stvárnil v počine s názvom Fatman. Zápletkou akčného filmu je snaha rozmaznaného a prachatého chlapca zabiť Santa Clausa. Pod stromček totiž od neho dostal len uhlie. A tak si najme nájomného vraha. Avšak neráta s tým, že tučný starý pán je na takéto situácie dokonale pripravený.

Mel Gibson v rozhovore pre The Sun prezradil, že tvorcovia filmu ho museli brzdit, čo sa jedla týka. „Predpokladal som, že keď mám byť Santa, tak je treba, aby som pribral. Keď mi Eshom a Ian Nelms (tvorcovia) povedali, aby som vynechal zmrzliny a sladkosti, lebo začínam byť obézny, tak ma to prekvapilo. A že vraj to, že sa film volá Fatman (Tlsťoch) automaticky neznamená, že mám byť obézny,” dodal hviezdny Gibson.

Mel Gibson ako Santa Claus. Zdroj: Saban Films

VIDEO: Trailer k filmu Fatman.