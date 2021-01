Naj kresťan Hollywoodu: Chľast, domáce násilie a... Nič pre slabé povahy!

Mel Gibson sa narodil 3. januára 1956 v New Yorku ako šieste z 11 detí. Keď mal 12 rokov, celá ich rodina sa presťahovala do Austrálie. Už od útleho veku bol vychovávaný v kresťanskom duchu. Hoci pôvodne uvažoval o práci kuchára a žurnalistu, napokon sa stal hercom. Prsty v tom má jeho sestra, ktorá bez Melovho vedomia poslala za neho prihlášku do Národného inštitútu dramatického umenia v Sydney, kam bol aj prijatý. Po skončení štúdia sa venoval divadlu.

Mel Gibson ako mladý, 23-ročný herec. Zdroj: Showcase Entertainment

Neskôr prišli ponuky aj do seriálov a filmov. Za všetky možno spomenúť Sullivanovci, Mad Max, Tim, Smrtonostná zbraň, Navždy mladý, Maverick, Muž bez tváre, Patriot, Po čom ženy túžia, či Statočné srdce.

Na poslednom spomínanom počine sa podieľal aj ako režisér a producent. Rovnako tak aj na filme Umučenie Krista, ktorý smelo možno zaradiť medzi najkontroverznejšie počiny všetkých čias. Snímka, ktorá zachytáva posledné hodiny života Ježiša Krista, totiž autenticitou šokovala mnohých divákov.

Istá pani pri sledovaní brutálnych scén ukrižovania dostala infarkt, ktorému podľahla. A mnohí sa zhodli, že tento počin určite nie je vhodný pre slabšie povahy. Viacerí herci, ktorí si v ňom zahrali, priznali, že po nakrúcaní prešli na katolícku vieru. Zrejme aj toto má podiel na tom, že Gibson je vnímaný ako najvplyvnejší kresťan Hollywoodu.

V súkromí však príliš príkladným kresťanom nie je. Aj keď svojho času to v jeho súkromí vyzeralo celkom idylicky. Koncom 70. rokov totiž Gibson spoznal svoju manželku Robyn Denise Moore, ktorá pracovala ako sestrička u zubára. Svadba bola v roku 1980 a dvojica má spolu jednu dcéru a šesť synov.

Od leta 2006 však manželia žili odlúčene. Mel po rokoch priznal, že dôvodom bol jeho problém s alkoholom. Kvôli jazde pod vplyvom alkoholu dokonca skončil za mrežami. Súd rozviedol dvojicu deň pred Vianocami 2011 a išlo o jeden z najdrahších rozvodov Hollywoodu.

Mel Gibson so svojou bývalou manželkou. Zdroj: profimedia.sk

Začiatkom roka 2009 poplietla slávnemu hercovi hlavu ruská pianistka Oksana Grigorieva, ktorá mu v októbri porodila dcérku menom Lucia. Dvojica sa rozišla v apríli 2010 a išlo o pomerne škandalózny rozchod. Ruska totiž herca obvinila z domáceho násilia.

Mel Gibson a Oksana Grigorieva

Od roku 2014 je Gibson vo vzťahu so šarmantnou a výrazne mladšou Rosalind Ross. Tá mu začiatkom roka 2017 porodila deviateho potomka - syna Larsa Gerarda.

Mel Gibson so svojou aktuálnou partnerkou. Zdroj: profimedia.sk

Závislosť od alkoholu a incident s bývalou partnerkou nie sú jediné Gibsonove škandály. Je o ňom verejne známe, že zo svojich úst párkrát vypustil hanlivé výroky na homosexuálov a rasistické vyjadrenia. Treba ale tiež dodať, že za väčšinu svojich prešľapov sa vždy verejne kajal.