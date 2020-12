Vzbura v Buckinghamskom paláci: Zamestnanci vytočení z rozhodnutia kráľovnej… Dávajú výpovede!

LONDÝN - Britská kráľovná Alžbeta II. (94) miluje tradície. Preto je pre ňu rok 2020 veľmi ťažký - všetko je inak, ako bola doteraz zvyknutá. Ani Vianoce neprežije tak, ako po minulé roky. Bude ich tráviť v tichosti s manželom vo Windsore. No predchádzala tomu veľká vzbura zamestnancov!

Sandringhamské panstvo v Norfolku bolo roky vianočným sídlom kráľovnej. Práve tam sa schádzala celá rodina aj pozvaní hostia, aby spolu oslávili najkrajšie sviatky roka. No tento rok je kvôli zúriacej pandémii všetko inak.

„Po zvážení všetkých vhodných rád sa kráľovná a vojvoda z Edinburghu rozhodli, že tento rok strávia Vianoce v tichosti vo Windsore,“ oznámil hovorca Buckinghamského paláca. No v skutočnosti tomuto rozhodnutiu údajne predchádzala istá aféra.

Ako informuje Daily Mail, asi 20 zamestnancov kráľovskej domácnosti sa totiž vzbúrilo proti kráľovninej požiadavke. Chcela totiž, aby sa kvôli COVIDu cez Vianoce uzavreli na celé 4 týždne v Sandringhame bez možnosti stretnúť sa s najbližšími. A to sa, samozrejme, zamestnancom nepáčilo.

Celá situácia nabrala dokonca také obrátky, že hlavná hospodárka panstva Patricia Earl (56) dala po dlhých 32 rokoch vernej služby, za ktorú dostala aj vyznamenanie, výpoveď. Na jednej strane je pochopiteľné, že sa kráľovná bojí a chce robiť všetko pre to, aby predišla nákaze, no na druhej strane chce sviatky stráviť každý so svojou rodinou.

Kráľovský pár tak tento rok prežije Vianoce osamote. „Mali šťastie, že trávili Vianoce s najbližšími každý rok, ale chápu, že ich rodina bude mať počas vianočného obdobia iný program a sú spokojní, že sviatočné obdobie v tomto roku bude pokojné. Tak ako všetci, aj oni živia nádej, že do normálu sa vrátia v roku 2021,“ dodal zdroj z ich blízkosti.