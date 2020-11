René z Byl jednou jeden polda prekonal Covid-19: Človeku je na umretie a... Nič vám na to nedajú!

Jaroslav Sypal má za sebou naozaj nepríjemnú skúsenosť s koronavírusom. „Je to zlá choroba a človeku je v jej priebehu skoro na umretie,” vyjadril sa pre portál Život v Česku. Jeho manželka mala dokonca ťažší priebeh, no ani jemu nebolo všetko jedno.

Zdroj: Tv Barrandov

V noci mal zimnice, horúčky až 39 stupňov, neskutočné bolesti hlavy a kĺbov. „Bolo to hrozné. A najhoršie je, že na to človeku lekári nič nedajú. Len paralen. Nič príjemné to rozhodne nebolo,” tvrdí herec, podľa ktorého je nezmysel porovnávať Covid-19 s chrípkou. „Má to úplne iný priebeh. Navyše ma doteraz bolí žalúdok, v priebehu mi to rozhodilo črevnú mikroflóru,” prezradil Sypal.

Našťastie už majú ochorenie s manželkou obaja za sebou. No podľa vlastných slov by to umelec naozaj nikomu neprial.