Rozvod českej speváčky: Bola v tom nevera... Neuveriteľná výhovorka manžela!

PRAHA - V prvom manželstve si speváčka Marta Kubišová zažila neskutočnú agresiu, v tom druhom jej zas bol muž neverný. Nakoniec sa s ním rozviedla, keď čakal dieťa s inou. No neuveríte, ako sa z tejto situácie vykrúcal!

Marta Kubišová sa prvýkrát vydávala ako 27-ročná, nešlo však o šťastné manželstvo. Druhýkrát to skúsila ako 32-ročná, no opäť nemala šťastnú ruku.

Vo svojej autobiografickej knihe speváčka prvýkrát odhaľuje, ako to bolo s jej druhým rozvodom. „Bol veľmi vtipný a hovorieval mi napríklad: Ak v byte niekde narazíš na podprsenku, ktorá nie je tvoja, zachovaj pokoj, to sme len skúšali záber,” spomína na zväzok s režisérom Janom Moravcom.

Zdroj: CT

Neskôr si však povedala dosť. S režisérom má dcéru Kateřinu. „Keď mala zhruba rok, zazvonil telefón a v ňom sa ozvalo: Gratulujeme k ďalšej dcére,” opísala Kubišová. „Tak som na Moravca vyštartovala. A on, že mu tú skriptku z Barrandova dali eštebáci do postele už tehotnú. Tak si predstavte! To som už ale ako vtip nebrala,” prezradila Marta neuveriteľnú výhovorku svojho manžela.

Rozhodla sa preto pre rozvod, s ktorým režisér nesúhlasil. No testy preukázali, že je otcom dieťaťa dotyčnej slečny a súd žiadosti Marty Kubišovej vyhovel.