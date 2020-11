Markizáčka Lucia o snúbencovi vo väzbe tvrdila, že urobil iba pár prešľapov... AKTUÁLNE Svedčí proti nemu jeho komplicka!

Pred pár dňami Lucia prvýkrát prehovorila o tom, prečo je jej partner vo väzbe. Jej vyjadrenia však akosi nesedeli s tým, čo sme sa od nášho zdroja dozvedeli po tom, čo ich zbalilo komando. Ju a jej snúbenca v chatovej oblasti v Žabom Majeri, tretiu komplicku zasa pezinskom byte. A redakcia Topky.sk má najnovšie aj ďalšie informácie!

V prostredí polície sa o jej Marekovi hovorí ako o veľkej rybe bratislavského drogového biznisu. „Žiaľ, je vo väzbe. Je to dobrý človek, čo spravil v živote pár prešľapov. Nikdy nikomu neublížil, rozdával úsmev a miloval celým srdcom,” napísala na svojom Instagrame, keď sa jej niekto pýtal, či je pravda, že jej snúbenec môže o slobode momentálne iba snívať. Podľa našich informácií mu ale hrozí až 15 rokov väzenia.

Policajné komando toho našlo skutočne požehnane Zdroj: Polícia SR

To, že Hlinkovej snúbenec nie je v drogovom biznise žiadny nováčik, potvrdzujú aj detaily z uznesenia o jeho vzatí do väzby, ktorým disponujeme. V ňom sa okrem druhej ženy spomína aj Luciin Marek. A o malých "prešľapoch" nemôže ani byť reč, čo dokazujú výpovede svedkov. „Jednotlivo, ako i vo vzájomnom súhrne potvrdili, že obvinený jednak disponoval psychotropnými látkami, a to drogou metamfetamín, ktorú drogu im opakovane poskytoval, a to odplatne, bezodplatne i ako protihodnotu," uvádza sa v uznesení sudcu Okresného súdu Bratislava 3.

Informácie z uznesenia dokonca potvrdzujú, že proti Luciinmu Marekovi sa rozhodla svedčiť i jeho komplicka. „Obvinená v procesnom postavení obvinenej zároveň potvrdila, že obvinený si zadovažoval, ako i distribuoval drogu metamfetamín, okrem iných ju odplatne poskytoval. Obvinená taktiež doznala, že obvinený i jej danú drogu bezodplatne poskytoval, ktorú následne podelením sa odovzdávala ďalším osobám známych a kamarátom,” uviedol v uznesení sudca.

Luciin snúbenec Marek je vo väzbe Zdroj: Instagram

Koniec-koncov, to, že to nebude iba o "pár prešľapoch", bolo zjavné už zo zásahu komanda a následného policajného vyjadrenia. „Tri zo štyroch zadržaných osôb, jedného muža a dve ženy, už vyšetrovateľ Policajného zboru na základe zabezpečených dôkazov obvinil z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Obvinenému M. D. z Bratislavy, obvinenej L. H. z okresu Prievidza a M. I. z Malinova hrozí v prípade preukázania viny pred súdom trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov,” uviedli po záťahu. Markízácka nevesta sa teda aj napriek zľahčovaniu celej situácie okolo jej snúbenca zrejme skutočnou nevestou tak skoro nestane...