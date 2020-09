Šokujúce odhalenia o televíznej moderátorke: Skupinový sex a drastická cigaretová diéta!

PRAHA - Aktuálne je síce moderátorka a reportérka českej Primy na materskej dovolenke, no nezaháľa. Karolína Hošek totiž vydala knihu. Tá síce nie je autobiografická, ale ako vyšlo najavo, niektoré zážitky z jej stránok sú naozaj pravdivé!

Kniha moderátorky a reportérky je o tom, ako sa vyrastalo v 90. rokoch. Ponúka sa teda myšlienka, že čerpala zo svojich vlastných zážitkov. Portál Super.cz vybral niektoré časti tohto knižného denníčka a priamo od Karolíny Hošek zisťoval, čo je pravda.

Zdroj: Instagram KH

Blondínka napríklad z vlastného života použila časť, ako vyrastala v záhradnej chatke bez vody a elektriny. „Dodnes absolútne nechápem, ako to naši mohli zvládať. navyše so štyrmi deťmi. ja by som sa zbláznila. Naozaj sme niekoľko rokov žili v chate 3 x 4 metre s jednou miestnosťou, mali sme tam psa aj mačku,” prezradila.

No inšpirovala sa aj oveľa pikantnejšími zážitkami. Napríklad skupinovým sexom vo voľnej prírode. Tento typ radovánok však nepatrí k jej obľúbeným. „Neprirástlo mi k srdcu ani množstvo zúčastnených, ani prostredie,” povedala pre Super.cz.

Zdroj: Instagram KH

Okrem tejto skúsenosti má však na konte aj situáciu, keď sa drastickou diétou prakticky ohrozovala na živote. Okrem iných diét skúšala totiž aj takú, ktorá spočívala v jednej polievke denne a zaháňaní hladu cigaretami.

Odohralo sa to v čase štúdia na strednej škole, a tak môžeme povedať, že bola stále vo vývoji. „Bolo to pre nešťastnú lásku. Pri výške 168 cm som sa dostala na 46 kíl. Inšpiroval ma článok o topmodelke Kate Moss, ktorá zaháňala hlad kokaínom, na ten som ale ako stredoškoláčka nemala peniaze,” prezradila Karolína, ktorá dnes už podobné diéty absolútne neodporúča.