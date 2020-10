Známa moderátorka v bolestiach: Po thajskej masáži skončila v nemocnici… VAROVANIE!

Poznáme niekoľko druhov thajskej masáže. Tá, ktorú absolvovala česká moderátorka, však rozhodne nepatrila k tým príjemným, olejovým. Práve naopak... Jej masérka sa bez potrebného vzdelania zahrala na chiropraktičku a dopadlo to tak, ako to dopadnúť nemalo - česká moderátorka skončila s obrovskými bolesťami v nemocnici.

Plavovláska o svojej nepríjemnej skúsenosti informovala cez víkend na sociálnej sieti Instagram. „Takto to, moji milí, dopadne, keď sa dostanete do rúk Thajky, ktorá má pocit, že okrem masírovania má aj nejaké iné vyššie vzdelanie,“ prekvapila Hanka Reinders Mašlíková s infúziou v ruke. Jej masérka sa totiž pustila do niečoho, čo mala nechať na odborníkov.

Hanka Mašlíková sa aktívne venuje cvičeniu. Aj preto si čas od času dopraje poriadnu masáž. Zdroj: Instagram H.M.

„Bola som tam prvýkrát, vzala si ma do parády Thajka. Opýtala sa ma, či ma niečo bolí alebo mám niečo stuhnuté, tak som povedala klasicky – trapézy a krčná chrbtica. Takže mi brutálnym spôsobom trhla hlavou na jednu stranu, tam mi asi päťkrát chruplo, na druhú stranu to isté... Hovorila som si, že snáď vie, čo robí. Teraz viem, že nevedela,“ opísala známa Češka.

„Potom som prišla domov, to bolo ešte dobré, večer už som cítila taký tlak a do rána som mala brutálne bolesti krčnej chrbtice, šlo mi to do migrény, ja nimi trpím... Vzala som si tabletku, bolesť odišla, ale ako prestali pôsobiť, tak to bolo zase späť. Od pondelka som brala niekoľko tabletiek, aby som to zvládla, ale ako to odznelo, tak to bolo opäť hrozné,“ opísala svoje bolesti Hanka.

Na liekoch proti bolesti tak bola prakticky celý pracovný týždeň. „Vydržala som to až do piatka, to už som vyhľadala odbornú pomoc. Dúfam, že to zaberie a povolí. Ale varovanie! Nenechajte si od thajských masérok nejako trhať krkom alebo rukami. Tie sú na to, aby urobili olejovú masáž alebo inú uvoľňujúcu masáž, ale nie tieto odborné,“ vyzýva všetkých moderátorka.