Intímna FOTO českej herečky: Nahá selfie pár minút pred pôrodom!

Kristýna Leichtová, ktorá účinkovala napríklad v počinoch Comeback, Ohnivé kuře, Gympl s (r)učením omezeným, či Účastníci zájazdu, je na sociálnej sieti Instagram pomerne aktívna. S followermi, ktorých má zhruba 51 tisíc, sa ochotne delí aj o zábery intímnejšieho charakteru.

Samozrejmosťou sú pre ňu fotky, na ktorých dojčí svoju dcérku Rozárku. Poriadny rozruch a búrlivú diskusiu vyvolal záber z domáceho pôrodu. Zúčastnila sa ho totiž aj jej dvojročná dcérka Dorotka.

Obrovská kritika českej herečky: Rodila doma vo vani... FOTO Na všetko sa pozerala jej malá dcérka!

Aktuálne dala Kristýna na Instagram aj ďalšiu zaujímavú fotku. Tú spravila sama zhruba 20 minút pred pôrodom a pózuje na nej celkom nahá. Reakcie fanúšikov boli aj teraz rôzne. „Fúha, toto by som do sveta nevypustila. Trošku intimity by to chcelo. Ako herečku vás mám rada, ale toto je príliš,” znejú vybrané z komentárov. Niektorí fanúšikovia ju však ospevujú za jej odvahu. Vy máte aký názor?