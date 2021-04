Šokujúce odhalenie: Českú herečku v 12-tich zneužil úchyl… Za všetko môžu facky od rodičov!

Obrovská kritika českej herečky: Rodila doma vo vani... FOTO Na všetko sa pozerala jej malá dcérka!

Česká herečka Kristýna Leichtová je už nejaký ten čas doma na materskej dovolenke. K dvojročnej dcérke Dorotke v lete pribudlo ďalšie dievčatko - Rozárka. So svojimi fanúšikmi tak komunikuje aspoň prostredníctvom sociálnych sietí, kde informuje o zaujímavých momentoch zo svojho života... No a často zachádza aj do pomerne filozofických otázok.

Ako informuje extra.cz, urobila tak aj nedávno - zamyslela sa totiž, ako ju ovplyvnil občasný pohlavok, ktorý v detstve dostala od rodičov. A prišla na desivú súvislosť - keď mala totiž len 12 rokov, zneužil ju úchyl. No a herečka sa domnieva, že nebyť fyzických trestov od mamy a otca, všetko mohlo byť inak.

Koncom júna porodila a dnes... Česká herečka bojuje s koronavírusom!

„Ruku na srdce, do rodičovstva som vstupovala s klasickou výchovou občasného plesknutia, pohlavku. Bitku som nikdy nedostala, pretože mi stačil len ten pohlavok a radšej som bola dobrá a poslušná, aby to nebolo horšie. A viete čo? Doteraz sa stretávam s tým, že proste nedokážem povedať nie. A radšej som poslušné dievča, ktoré robí veci, ktoré robiť nechce,“ prekvapuje herečka.

A plynulo sa dostala k najhoršiemu zážitku svojho života. „Keby toho nebolo, možno by som si seba viac vážila a bojovala za seba, keď ma v dvanástich zneužil nechutný úchyl. Možno by som nebola poslušná a nerobila by som všetko, čo chcel, aby to nebolo horšie. Možno by som skrátka volala o pomoc,“ šokovala Leichtová, na ktorú malo zopár výchovných od rodičov zjavne veľmi zlý vplyv.