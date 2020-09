Česko - Producentské duo Vizo prichádza s druhým singlom Lazy Party, ku ktorému si pozvali speváčku a víťazku súťaže The Voice Česko Slovensko 2019 Annamáriu d'Almeidu a rapera Antwiho z Notes from Prague a Blind Definition. Spolu so singlom vypúšťajú aj videoklip, hlavnú úlohu v ňom stvárnila performerka a tanečnica Jitka Sarah Čechová.