FOTO Barbara (20) sa prestala holiť: Ochlpenie má hustejšie ako jej priateľ! Takto teraz vyzerá

RICHMOND - Dvadsaťročná študentka Barbara Hovermaleová z Richmondu vo Virgínii propaguje vo svojich TikTok videách prirodzenosť a uvádza, že holenie podpazušia, či nôh nie je žiadna nevyhnutnosť a ľudia by mali prijať svoje telá so všetkým, čo im príroda nadelila. S jej ochlpenými časťami nemá problém ani jej priateľ a hoci má dlhšie a hustejšie chĺpky ako on sám, vraj sa rád s nimi mazná a objíma ich.

TikTok videá študentky Barbary pripomínajú zábery z druhej polovice dvadsiateho storočia, keď sa ženy začali viac odhaľovať bez toho, aby si holili podpazušie, či nohy. Až v deväťdesiatych rokoch nastúpil trend depilácií a holenia a chĺpky sa zrazu stali faux pas. Mladá Američanka však vo svojich príspevkoch pripomína ženám, aby sa za svoje ochlpenie nehanbili a mali rady svoje telo také, aké je.

Rozhodnutie prestať sa holiť vraj zvažovala veľmi dlho, lebo sa bála reakcie okolia. Nakoniec si však pred dvomi rokmi povedala, že o svojom tele bude rozhodovať ona sama a odvtedy sa neholí. A keď ju jeden užívateľ nazval „chúďatkom,“ pretože je chlpatejšia ako jej partner, študentka bez okolkov zverejnila fotografiu, aby dokázala, že je to pravda a vôbec sa za to nehanbí.

Zdroj: TikTok/@barb1a

„Pravdepodobne to tým človekom, ktorý zanechal ten komentár, otriaslo, pretože zistil, že niečo také môže priťahovať partnera. Určite mám viac chĺpkov na nohách ako on a určite na tom nie je nič zlé,“ hovorí spokojne mladá žena, ktorú citoval Daily Mail. Na negatívne komentáre si vraj zvykla a nerobí si z nich ťažkú hlavu, pretože tých pozitívnych a povzbudivých nazbierala oveľa viac. Keď stretla Jayviena už dlhšie sa neholila a jemu to vôbec nevadilo. „Uznáva, že každá časť môjho tela je časťou jeho Barbary, ktorú miluje. Obdivujeme všetky svoje detaily a to je podľa mňa krásne. Moje chlpy na nohách sú dosť jemné, pretože si ich upravujem, maznáme sa s nimi a on sa ich rád dotýka.“

Študentka si najskôr v roku 2019 prestala holiť podpazušie a začiatkom minulého roka aj nohy. Chcela s tým vraj prestať už dva roky predtým, ale v tom čase sa stretávala s „niekým, kto nemal príliš rád jej chĺpky". Nepripadalo jej však prirodzené meniť niečo na svojom tele kvôli partnerovi, tak sa veľmi potešila, že ju Jayvien prijal bez akýchkoľvek výhrad. „Iba mi povedal, aby som s tým nič nerobila a všetko nechala tak. Je super, keď sa neholím, pretože som schopná byť tou osobou, v ktorej sa cítim dobre. Mám pocit, že v tejto chvíli mám sama so sebou vynikajúci vzťah a keď sa teraz pozerám do zrkadla, cítim sa skutočne hrdá.“

Zdroj: TikTok/@barb1a

Neskôr začala nakrúcať aj videá „oslavujúce“ celulitídu, aby sa „ostatní cítili pohodlne vo svojom vlastnom tele". Teší ju najmä to, že nakopla sebavedomie viacerých užívateliek, ktoré mali komplexy menejcennosti zo svojho tela. Po pozretí jej videí ho však prijali a užívajú si prirodzenosť. „Dostala som veľa správ, v ktorých mi ľudia píšu, že som im veľmi pomohla alebo ich dokonca inšpirovala. Jedna z užívateliek mi napísala, že mala konečne odvahu obliecť si bikiny. Takéto veci sú krásne, pretože sa splnil môj cieľ a zámer, s akým som začala zverejňovať príspevky na TikToku.“