Angelina prehovorila o rozvode s Bradom: Dôvod, prečo ho opustila!

LOS ANGELES - Angelina Jolie a Brad Pitt sa rozviedli v roku 2016 a až teraz sa herečka rozhodla prehovoriť, prečo svojho manžela opustila. Hoci nepotvrdila Bradov konflikt so synom, o ktorom sa verejne hovorilo, predsa len prezradila, že dôvodom jej rozhodnutia boli deti.

Angelina Jolie a Brad Pitt spolu chodili 9 rokov, kým sa vzali. No manželstvo potom dlho nevydržalo. Rozvod prebiehal pomerne búrlivo, v hre boli totiž deti – vlastné aj adoptované. navyše sa hovorilo o kauze, keď herec na palube súkromného lietadla údajne pod vplyvom alkoholu verbálne a fyzicky napadol 15-ročného adoptívneho syna Maddoxa.

Zdroj: SITA

Angelina však klasicky ako dôvod rozvodu uviedla neprekonateľné rozdiely. Teraz pre Vogue povedala, že Brada opustila pre dobro svojich detí. „Odišla som od neho pre dobro rodiny a blaho svojich detí. Bolo to správne rozhodnutie. Naďalej sa sústredím na to, aby sa to v nich zahojilo,” vyjadrila sa.

„Niektorí využili, že som bola ticho a deti si o sebe čítali klamstvá, ale pripomínam im, že ony vedia pravdu. je to šesť veľmi statočných, veľmi silných mladých ľudí,” povedala o svojich potomkoch.