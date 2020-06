DiCapriova EX odsúdená za podvod: Miliónové pokuty, verejná hanba a... Jej mama ide za mreže!

Bar Refaeli odsúdili za daňový podvod.

Zdroj: SITA

IZRAEL - Topmodelka Bar Refaeli (35) sa pred desiatimi rokmi dostala do povedomia celého sveta najmä vďaka vzťahu s hviezdnym Leonardom DiCapriom (45). Aktuálne na seba plavovlasá kráska strháva pozornosť opäť. No tentokrát by sa zrejme najradšej prepadla pod zem. Obvinená je totiž z podvodu - musí zaplatiť miliónové pokuty. A jej mama ide rovno do väzenia!