Vodohospodári posilňujú ochranu pred povodňami: Minister Taraba im odovzdal 50 nových traktorov

Nové traktory ako súčasť významnej investície pre vodohospodárov (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
TASR

BRATISLAVA - Štátni vodohospodári majú od piatka k dispozícii nových 50 kolesových traktorov s technickým príslušenstvom, ktoré využijú na zlepšenie protipovodňovej ochrany, prietokov riek a potokov, ale rovnako aj na zabezpečenie zmysluplnej starostlivosti o odtokovú infraštruktúru slovenských miest a obcí. Vodohospodárom ich odovzdal minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) spolu s generálnym riaditeľom Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Jozefom Moravčíkom.

Nové traktory ako súčasť významnej investície pre vodohospodárov
Nové traktory ako súčasť významnej investície pre vodohospodárov  (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Minister poukázal na zlé technické vybavenie SVP v minulosti. „Všetky stroje mali životnosť viac ako 35 rokov. Každý jeden rok iba na servis technológií išlo viac ako šesť miliónov eur. Kazovosť tých už starých zariadení bola približne taká, že jeden mesiac potrebovali v roku iba na opravu a na mazanie a neviem, čo všetko,“ uviedol na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave. Za kľúčové považuje, aby boli štátni vodohospodári dôstojne vybavení modernou technikou. „Dnes tu stojíme pri odovzdávaní prvých 50 kusov nových traktorov, ktoré nahradia 40-ročné traktory, ktoré v tomto podniku doposiaľ boli,“ informoval Taraba.

Nové traktory ako súčasť významnej investície pre vodohospodárov
Nové traktory ako súčasť významnej investície pre vodohospodárov  (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Vyzdvihol, že týchto 50 kusov traktorov vysúťažili takmer za polovičnú cenu oproti odhadom, ktoré pri vyhlasovaní verejného obstarávania boli zadané. Ako priblížil šéf SVP, z hľadiska umiestnenia traktorov bude zásobené celé Slovensko. „Máme šesť odštepných závodov a približne po deväť a po sedem kusov pôjde na každý odštepný závod, nejaké traktory ostanú tu a nejaký jeden traktor pôjde do Banskej Štiavnice,“ doplnil.

Nové traktory ako súčasť významnej investície pre vodohospodárov
Nové traktory ako súčasť významnej investície pre vodohospodárov  (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Taraba zároveň kritizoval fungovanie SVP v minulosti a tvrdí, že v súčasnosti dosahuje vďaka odbornému riadeniu a správnym manažérskym rozhodnutiam čísla, keď si môže dovoliť investovať do obnovy techniky. „SVP v tomto roku hospodáril s vyrovnaným rozpočtom, mimosúdnou cestou sa podarilo ukončiť viac ako 20-ročný spor so Slovenskými elektrárňami, vďaka čomu vodohospodári usporili takmer 20 miliónov eur,“ dodal.

