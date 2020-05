Harry a Meghan prehovorili: Toto je skutočný dôvod odchodu z kráľovskej rodiny!

LOS ANGELES - V lete si bude môcť verejnosť prečítať novú knihu o Harrym a Meghan. No už teraz sa jedna téma dostala von. A to práve tá, ktorá sa riešila v posledných mesiacoch najviac. Ako to vlastne bolo s odchodom od kráľovskej rodiny?

Harry a Meghan dali požehnanie na vznik knihy Finding Freedom: Meghan, Harry and the Making of a Modern Royal Family. Tá by mala vyjsť v auguste. No britský The Sun už odhalil istú časť z publikácie.

Jednou z tém je samozrejme aj odchod od kráľovskej rodiny. A mnohí pripisovali toto rozhodnutie Meghan. No zdá sa, že tá by so životom v Buckinghamskom paláci nemala problém. Ten mal práve Harry. „To slovo Mexit princa Harryho vždy hnevalo. Vyvolávalo dojem, že rozhodnutie opustiť kráľovskú rodinu prišlo od Meghan. Pravda je, že bolo Harryho,” povedal zdroj oboznámený s knihou, ktorá vraj vyjasní, ako to celé bolo.

„Pravda je, že Harry bol nešťastný už veľmi dlhý čas. Chcel sa pohnúť iným smerom a zvažovali to spolu viac ako rok. Meghan ho podporovala, ale pri viacerých príležitostiach sa ho pýtala, či si je tým naozaj istý, či to naozaj chce urobiť,” tvrdí interný zdroj. Meghan by vraj manžela podporovala v akomkoľvek rozhodnutí.

Zdroj: SITA

Jediným zádrhom pri prezentovaní tohto pohľadu môže byť neoficiálne vyjadrenie priamo z paláca. To knihu označilo za účelovú. „Je to telenovela. Všetci vedia, aký príbeh majú čakať. Všetci ale cítia, že tá dráma a všetko okolo, čo povstalo, je už preč. Zvyšok kráľovskej rodiny už chce ísť ďalej. Nie je to žiadna horúca téma konverzácií vnútri rodiny. Napísalo sa o nich už toľko kníh, ktoré hádzali bomby všetkými smermi. Sú na to zvyknutí,” citovali pred pár dňami Sunday Times zdroj z kráľovského paláca.