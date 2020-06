Zoznámenie princa Williama s jeho ženou: Chudák! To bol ale TRAPAS

LONDÝN - Zaujímavé odhalenie! Nie je žiadnym tajomstvom, že princ William a vojvodkyňa Kate sa spoznali počas vysokoškolského štúdia. Verejnosť pozná aj dosť detailov týkajúcich sa ich vzťahu. Na obrazovkách Channel 5 bol pred pár dňami odvysielaný dokument s názvom William & Kate: Too Good to be True?, po ktorom je jasné, že panovník musel byť pri ich zoznámení v poriadnych rozpakoch.

Princ William spoznal svoju osudovú ženu niekedy v roku 2001. V tom čase mal 19 rokov a bol idolom mnohých žien a dievčat. Urodzený fešák študoval na Univerzite St Andrews v Škótsku, ktorú v tom čase navštevovala aj Kate Middleton.

Že bol do krásnej brunetky bláznivo zamilovaný a strácal pri nej hlavu, prezradil odborník na kráľovskú rodinu - Tom Quinn v rámci dokumentu William & Kate: Too Good To Be True?, ktorý v sobotu odvysielala stanica Channel 5.

Spomínaný odborník prezradil, že prvý rozhovor dvojice sprevádzal trapas. „Jedna z historiek hovori, že keď sa princ rozhodol Kate osloviť, tak bol veľmi nervózny. Až tak, že cestou k nej zakopol. A ona to videla. Prvé slová, ktorým sa jej teda prihovoril boli - Och, to je príšerný začiatok. Budeš si o mne myslieť, že som úplný ťuťmák,” prezradil Tom Quinn.

Zdá sa však, že tento mierne rozpačitý moment nemal na ich vzájomné sympatie žiaden vplyv. Medzi Kate a princom sa postupne rodilo silné puto, ktoré vyvrcholilo v roku 2011 veľkolepou svadbou. Urozdený pár má spolu tri ratolesti.

Princ William s manželkou Kate a deťmi. Zdroj: SITA