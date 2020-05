KONIEC po 5 rokoch, známa dvojička žiadala o výnimku: Rozveďte ma hneď, je to naliehavé!

Mary-Kate Olsen a Olivier Sarkozy

Zdroj: profimedia.sk

NEW YORK - Chce rozvod, a to čo najskôr! Mary-Kate Olsen (33) a Olivier Sarkozy (50) sú svoji päť rokov, no ich manželstvu už odzvonilo. Herečka dokonca podala žiadosť, aby ich prípad súd prejednal čo najskôr aj napriek pandémii.