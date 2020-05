Obľúbený seriál Priatelia hostil mnoho hviezd: TIETO známe tváre sa tam objavili... Pamätáte si ich?! 1. časť

NEW YORK – Seriál Priatelia začal svoje vysielanie v roku 1994 a divákom ponúkol dlhých desať sérií. Fanúšikovia sledovali životné príbehy Monicy, Chandlera, Rossa, Joeyho, Phoebe a Rachel s napätím, ako to celé dopadne. Počas vysielania jednotlivých epizód však okrem hlavných hrdinov dostali šancu aj mnohé hollywoodske hviezdy, ktoré sa blysli vo vedľajších úlohách. Spomínate si na nich?

V začiatkoch seriálu sa ako bývalá spolužiačka Chandlera zo škôlky objavila krásna Julia Roberts. Zahrala si Susie Mossovú. Tá Matthewa Perryho prinútila obliecť si jej nohavičky a potom mu ukradla veci a nechala ho v reštaurácii. Bola to pomsta za to, že kvôli nemu jej v škôlke všetci videl spodnú bielizeň.

Julia Roberts ako Susie Mossová Zdroj: Warner Bros. Television

V prvej sérii sa objavil aj George Clooney. Zahral si jedného z doktorov, s ktorými si Monica a Rachel vyšli na rande.

George Clooney ako jeden z lekárov Zdroj: Warner Bros. Television

Samého seba si v rovnakej časti ako Julia Roberts zahral aj Jean-Claude van Damme. Na neho si robila zálusk Monica, ktorá s ním chcela ísť na rande, no nemala odvahu pozvať ho. Tak vyslala Rachel. Lenže práve ona urobila na Jeana lepší dojem. Kvôli filmovej hviezde sa tak kamarátky na chvíľu pochytili.

Jean-Claude Van Damme si zahral samého seba. Zdroj: Warner Bros. Television

Z dlhej cesty na mori sa vrátil za Phoebe jej námorník Charlie Sheen. Hoci spolu chceli stráviť romantický víkend plný vášne, plány im nabúrali ovčie kiahne, ktoré chytila bláznivá blondínka a preniesla ich aj na svoju lásku.

Charlie Sheen ako námorník Zdroj: Warner Bros. Television

Samú seba si tiež zahrala Isabella Rossellini. Tá sa objavila v kaviarni Central Perk po tom, čo ju Ross vyškrtol zo svojho zoznamu známych osobností, s ktorými sa môže vyspať a Rachel to nebude prekážať. Urobil však chybu, že sa ňou šiel, keď ju nemal na zalaminovanom zozname.

Isabella Rosellini si zahrala samú seba. Zdroj: Warner Bros. Television

V jednej z epizód sa objavil už zosnulý Robin Williams. Ten prišiel so svojím priateľom do kaviarne a prisadli si k šestici hlavných postáv. Riešili to, že Robina podvádza jeho manželka a napokon zistil, že práve s kamarátom, s ktorým tam sedí.

Robin Wiliams si vylieval srdce. Zdroj: Warner Bros. Television

Krátku rolu si strihol v Priateľoch aj Ben Stiller známy z filmov Noc v múzeu či Foter je lotor. Randila s ním Rachel, no nie príliš dlho. Keď totiž zistila, že je extrémne výbušný a ihneď začne ziapať po všetkých a všetkom, ich vzťahu bol koniec.

Ben Stiller ako ukričaný priateľ Rachel Tommy. Zdroj: Warner Bros. Television

Epizódnu postavu spolucestujúceho Rachel Greenovej v lietadle si zahral aj predstaviteľ doktora Housa, Hugh Laurie. Tomu jej vysvetľovanie o tom, že miluje Rossa liezlo na nervy a tak si dal radšej slúchadlá, aby ju nemusel počúvať.

Seriálový Dr. House si zahral spolucestujúceho Rachel. Zdroj: Warner Bros. Television

Jednu zo sestier Rachel Greenovej si zahrala aj Reese Whiterspoon známa z filmu Pravá blondínka. Jill Greenová sa jedného dňa objavila vo dverách s tým, že ju poslal otec, aby si brala príklad z Rachel. Zdržala sa dlhšie a vyštartovala aj po Rossovi.

Reese Witherspoon ako Jill Greenová Zdroj: Warner Bros. Television

Krátku epizódnu postavu dostala aj Winona Ryder, bývalka Johnnyho Deppa. V seriáli stvárnila bývalú spolužiačku Rachel Greenovej, s ktorou prežila krátku bozkávaciu etudu. Najprv sa to snažila popierať, no napokon vyrukovala s pravdou von. A dokonca priznala, že je do Rachel zamilovaná.

Winona Ryder ako Melissa Wartburtonová, ktorá sa bozkávala s Rachel. Zdroj: Warner Bros. Television

Jednu z Joeyho frajeriek si zahrala aj predstaviteľka Charlotte Yorkovej zo ženami obľúbeného seriálu Sex v meste. Kristin Davis chcel Joey najprv odpálkovať, no potom sa na ňu vďaka Rachel a Phoebe namotal. Napokon bola práve ona tá, čo odmietla jeho.

Kristin Davis si zahrala jednu z priateliek Joeyho Erin. Zdroj: Warner Bros. Television