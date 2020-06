Hviezda Priateľov v bikinách: 56 rokov a jej TELO... Jednoducho Wau!

LOS ANGELES - Takto by chela vyzerať každá! Courteney Cox, ktorú preslávila úloha Monicy Geller v seriáli Priatelia, oslávila pred pár dňami 56. narodeniny. Pri tej príležitosti sa so svetom podelila o zábery, na ktorých je zachytená v bikinách. Pri pohľade na jej figúru, veru, zbledne závisťou nejedna rovesníčka.

Starnutia sa báť nemusí! Courteney Cox nedávno otvorene priznala, že prehnanú aplikáciu botoxu, ktorému prepadla pred pár rokmi, ľutuje. „Človek musi akceptovať, že starne. A priznávam, že pre mňa to bolo veľmi ťažké. Trvalo mi to dlho. Uvedomila som si to až jedného dňa, keď som sa pozrela do zrkadla a povedala si - ku*va, veď ja už nevyzerám ako ja,” prezradila známa herečka, ktorá sa omladzujúcich procedúr vzdala.

Čo si však ponechala, je zdravý životný štýl. Courteney si zodpovedne stráži svoj jedálniček a samozrejmosťou je pre ňu pravidelný pohyb. Veľmi si obľúbila najmä box.

Pre Cox je odmenou skvelá figúra, ktorou sa pochválila aj pri príležitosti svojich 56. narodenín. Fanúšikovia nešetrili pochvalami. A oprávnene. Čo poviete?

56-ročná Courteney Cox predviedla svoju výstavnú postavičku. Zdroj: Instagram