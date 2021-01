Ex známeho beatlesáka sa zasnúbila so zajačikom: Budete čumieť, ako ho zbalila!

Heather Mills a Paul McCartney

Zdroj: profimedia.sk

LONDÝN - Svoju lásku chcú spečatiť svadbou! Bývalá modelka Heather Mills (53) sa do povedomia verejnosti dostala najviac ako manželka hviezdy kapely The Beatles - Paula McCartneyho (78). Ich svadba bola luxusná a okázalá, avšak poriadne drahým "špásom" bol aj ich rozvod, ku ktorému došlo v roku 2008. Na manželstvo však známa blondínka očividne nezanevrela. So svojim 36-ročným zajačikom sa totiž v uplynulých dňoch zasnúbili.