Krásna herečka na slávnostnej premiére: Účes ako KAZISVET a na sebe…. Zelený PAPLÓN s polokošeľou!

LOS ANGELES - TOTO má byť hviezdny outfit?! Slávnostné premiéry si väčšinou vyžadujú vysoko formálne oblečenie - teda niečo, čo si len tak v bežný deň neoblečiete. Herečka Kerry Washington (45) to svojím spôsobom splnila, no... Či to dopadlo najlepšie, je už skôr otázkou vkusu. Účes ako kráľ Kazisvet, oblečenú mala krátku bavlnenú polokošeľu a k tomu... Čosi, čo pripomínalo zelený paplón!

V utorok sa v losangeleskom divadle Regency Village konala slávnostná premiéra nového filmu s názvom The Shool For Good And Evil z dielne spoločnosti Netflix. Prvé uvedenie novinky do sveta si nenechalo ujsť obrovské množstvo známych tvárí. A medzi nimi aj herečka Kerry Washington, ktorá si v počine zahrala profesorku Dovey.

Nepísaným pravidlom je, že hviezdy na slávnostných premiérach vždy ohurujú svojím vzhľadom. Najmä ženy väčšinou potešia oko krásnymi spoločenskými šatami a perfektným stylingom. Aj spomínaná herečka prišla v módnom kúsku, ktorý sa hral na róbu... No na chuť jej prišiel zrejme len málokto. A jej frizúra...

Tou mnohým Slovákom a Čechom pripomenie kráľa Kazisveta z rozprávky Princezná so zlatou hviezdou. No a jej outfit? Na sebe mala zelenú bavlnenú polokošeľu, ktorá jej končila niekde nad pupkom a dole... Vyzerala, akoby práve vyšla z postele a zobrala so sebou aj paplón. No veď uznajte sami!

Galéria fotiek (4) Zdroj: AP Photo/Chris Pizzello