Gordon Ramsay čelí vyhrážkam od susedov... Chcú sa ho zbaviť: Je arogantný a nedodržiava nariadenia!

CORNWALL - Hviezdny šéfkuchár Gordon Ramsay (53) sa v čase zúriacej pandémie koronavírusu presunul s rodinou z Londýna do Cornwallu. Jeho tamojší susedia by ho však najradšej poslali naspäť a padli aj slová o arogancii a ignorovaní vládnych odporúčaní.

Ako infomuje The Sun, Gordon Ramsay sa aj s manželkou a 5 deťmi uchýlil od luxusnej vily, ktorú vlastní v Cornwalle. Domáci ľudia však zúria, že presunom z Londýna riskoval rozšírenie koronavírusu a v princípe ignoroval odporúčanie vlády, aby obyvatelia zostali v mieste svojho bydliska.

Gordona rozoberajú vo faebookovej skupine You Shouldn’t Be Here (Nemal by si tu byť) a niektorí sa dokonca vyhrážajú, že zverejnia jeho adresu, ak neodíde. No nevadí im len jeho samotná prítomnosť, ale zrejme najmä to, ako sa v aktuálnej situácii správa.

„Potĺka sa tu po obchodoch, akoby sa nič zlé nedialo. Doma má stavbárov, čo pracujú na bazéne,” tvrdia ľudia. „Bohatí cezpoľní si myslia, že keď dobre zarábajú, tak sú imúnni voči vírusu a všetkým pravidlám. Sú arogantní a tieto časy ukázali, akí zlí sú niektorí z nich,” napísal k téme jeden z komentujúcich.

Gordonov hovorca sa k celej situácii odmietol vyjadriť.