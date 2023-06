Prominentná dcéra je zamilovaná až po uši: Zbalila olympijského šampióna!

Holly Ramsay si aj napriek jej mladému veku prešla naozaj veľkými skúškami. V minulosti bola obeťou sexuálneho útoku, čo malo za následok psychické problémy. Tie riešila kombináciou liekov a alkoholu. Podľa vlastných slov sa v istom momente svojho života ocitla na úplnom dne.

Momentálne je však v úplnom poriadku a vyzerá to tak, že našla aj šťastie v láske. Podľa informácii denníku The Sun už približne mesiac tvorí pár s britským plavcom Adamom Peatym. Dvojica sa zoznámila počas natáčanie televíznej šou Strictly Come Dancing, kde účinkovala jej sestra Tilly a aj samotný športovec.

„Holly je nádherné dievča a Adam ju začal sledovať na sociálnych sieťach. Lajkoval veľa jej fotografií a nakoniec ju oslovil. Stretávajú sa asi mesiac a Adam ju má veľmi rád. Holly ho pozvala, aby strávili spoločný čas v dome jej otca Gordona a mamy Tany. Dalo im to možnosť stráviť čas osamote a zistili, že chcú ich vzťah brať vážne," povedal zdroj.

Peaty patrí medzi najznámejších športovcov na ostrovoch a jeho úspechy sú naozaj pozoruhodné. Na olympijských hrách získal 3 zlaté a 2 strieborné medaily a je osemnásobným majstrom sveta. Popri kariére sa stihol už stať aj otcom. S matkou svojho syna sa počas minulého roka rozišiel.