KORONAVÍRUS zasadil princeznej Beatrice ďalšiu ranu: Svadobné plány opäť v troskách!

Dočkáme sa alebo nie? To sa pýtajú nielen samotná Beatrice a jej snúbenec Edoardo Mapelli Mozzi, ale aj britská verejnosť a priaznivci kráľovskej rodiny. Dlhoočakávaná svadba bola totiž po niekoľkých zdržaniach naplánovaná na 29. mája, no dnes opäť nie je isté, či si prominentný pár v tento dátum bude môcť povedať svoje áno.

Obmedzenia kvôli vírusu

Plány veľkolepého dňa, ktorý so zatajeným dychom očakáva celá krajina, tentokrát poznačil rozmáhajúci sa vírus COVID-19. Ten Briti najskôr nebrali až tak vážne ako zvyšok Európy, no teraz i tam prichádzajú na rad opatrenia, ktoré majú za úlohu ochrániť hlavne starú populáciu na ostrovoch. Izolácia ľudí nad 70 rokov, zákaz podujatí s veľkým počtom ľudí či cestovné obmedzenia vyzerajú pre princeznú Beatrice ako hotová pohroma.

Dočká sa princezná Beatrice svojej vysnívanej svadby? Zdroj: twitter.com/Catherine_thegreat_duchess

Práve kvôli opatreniam musela byť zrušená plánovaná recepcia v záhradách Buckinghamského paláca, ktorú po sobáši naplánovala kráľovná Alžbeta II. Potvrdil to hovorca Buckinghamského paláca. Do úvahy nepripadá ani väčší počet hostí. Samotná kráľovná (93) a jej syn, princ Charles (71) sú takisto v ohrozenej skupine, pre ktorú pravdepodobne čochvíľa začne platiť povinnosť karantény. Obaja preto už dnes opustia Londýn a presunú sa na panstvo vo Windsore.

Kráľovná Alžbeta, princ Filip, ale aj princ Charles pre koronavírus opúšťajú Buckinghamský palác. Zdroj: SITA/AP Photo/Alastair Grant, file

S ostatnými hosťami to však tiež nevyzerá ružovo. Keďže Edoardo pochádza z Talianska, ktoré je európskym ohniskom nákazy, množstvo hostí by sa popri cestovných obmedzeniach, ktoré momentálne platia na ostrovoch, ale i v Európe, stretli s výraznými problémami. „I keď neexistujú správy o tom, že by Taliansko malo zostať uzavreté až do konca mája, samozrejme situácia vrhá pochybnosti na zoznam hostí,” uviedol pre Daily Telegraph zdroj z okolia kráľovskej rodiny.

Je možné, že dvojica si spoločné áno povie iba v úzkom kruhu najbližších. Zdroj: twitter.com/Catherine_thegreat_duchess

V hre teda zostávajú dva scenáre. Prvým z nich je, že sa Beatrice a Eduardo zosobášia podľa plánu v kaplnke paláca St. James's a uskromnia sa s tichou oslavou v kruhu najbližšej rodiny a priateľov. „Dvojica podrobne zváži nariadenia vlády, kým sa rozhodne, či usporiadajú súkromný sobáš v úzkom kruhu rodiny a priateľov,” potvrdil hovorca. V druhom prípade by zaľúbenci museli svoj veľký deň opäť posunúť a čakať, kedy sa situácia okolo rýchlo sa šíriaceho vírusu upokojí.

Uvidíme princeznú Beatrice v bielom už v máji? Zdroj: profimedia.sk