Známa anglická speváčka sa priznala: Na TOMTO bola závislá, nebolo to zábavné

LONDÝN - Anglická speváčka Ellie Goulding bola závislá na cvičení. Prezradila to v rozhovore pre britský denník The Sun s tým, že pre to dokonca vynechávala nahrávanie a skladanie novej hudby.

"Nepovažujem sa za náchylnú na závislosti, ale mala som pocit, akoby som v určitom okamihu bola závislá na posilňovni, čo jednoducho nebolo zábavné. Mala som pocit, že musím chodiť do posilňovne každý deň. Neviem, či to malo súvis s prežitím, pretože koncertovanie bolo také únavné, ťažké a naozaj si vyberalo daň na tele aj psychickom zdraví. Mala som pocit, že to bol pud sebazáchovy, stále cvičiť, uistiť sa, že som v super forme, veľmi zdravá, a zmierniť to, že na turné pijem a nejem veľmi dobre," vysvetlila 33-ročná interpretka.

Vďaka endorfínom, ktoré sa pri cvičení uvoľňujú, sa podľa jej slov cítila veľmi dobre a chcela sa tak cítiť stále. "Ale keď sa to dostalo do bodu, keď som pre to vynechávala štúdio a písanie, aby som mohla ísť do posilňovne, vtedy to už nestálo za to," dodala.

Elena Jane Goulding je víťazkou ankety talentov BBC Sound of 2010 a držiteľkou BRIT Awards v kategóriách Critics' Choice a Britská interpretka. V roku 2010 vydala prvý album Lights a začiatkom októbra 2012 uviedla na trh druhú štúdiovku Halcyon. Obe nahrávky dobyli britský albumový rebríček, pričom speváčka ponúkla aj ich reedície s názvami Bright Lights (2010) a Halcyon Days (2013) a tiež niekoľko EP nahrávok. Tretia a zatiaľ posledná štúdiovka Delirium (2015) sa dostala v UK Charte i americkom Billboarde 200 na tretiu priečku. Pieseň Love Me Like You Do z ostatného albumu nominovali na cenu Grammy. Svoju štvrtú štúdiovku, ktorá zatiaľ nemá názov, plánuje uviesť na trh 5. júna. Na albume by sa mal nachádzať aj jej najnovší singel Worry About Me, na ktorom sa podieľal aj americký spevák Blackbear.