Slávna speváčka prežíva náročné obdobie: Jej manželstvo je v TROSKÁCH... Skloňuje sa ROZVOD!

Dvojica sa spoznala vďaka ich spoločným priateľom a v roku 2017 spolu začala randiť. O 2 roky neskôr sa zasnúbili a následne si povedali svoje áno a počas ich manželstva porodila Ellie Goulding aj ich spoločného syna Arthura.

Galéria fotiek () Ellie Goulding

Zdroj: SITA

Momentálne si však prechádzajú krízou a ich životy sa rozdelili. Spoločné chvíle trávia hlavne kvôli ich synovi. Ako však informuje denník The Sun, obaja rodičia chcú aj napriek neľahkému obdobiu spraviť všetko pre to, aby boli dobrými rodičmi.

„V poslednej dobe mali viacero problémov, ale obaja cítili, že chcú zostať spolu, aby mohli byť so synom. Nakoniec sa dohodli, že nájdu kompromis a budú spolu tráviť veľa času kvôli Arthurovi, ale okrem toho budú občas žiť svoje životy oddelene," povedal ich spoločný priateľ.

Ten sa vyjadril aj k tomu, či pár uvažuje o rozvode. „Momentálne sa o rozvode vôbec nebavia a ani jeden z nich nemá nový vzťah. Ich prioritou je teraz to, aby zostali priateľmi počas toho, ako vyriešia to, čo bude ďalej. Zostanú si tak blízki a budú sa môcť starať o Arthura. Vždy sa budú ľúbiť aj napriek tomu, že mali problémy a jeden pre druhého chcú len to najlepšie," doplnil zdroj.