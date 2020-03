Billie Eilish sa vyzliekla do podprsenky: Som podľa vás štetka?!

MIAMI - Billie Eilish (18) odštartovala svoje turné a hneď na úvod vzbudila pozornosť. Fanúšikom totiž pustila krátke video, v ktorom sa vyzliekla do podprsenky. Podstatou ale boli slová, ktoré sprevádzali tieto zábery...

Billie Eilish si pripravila feministicky ladený monológ, v ktorom sa obracia na tých, ktorí neustále kohosi kritizujú za telo či oblečenie a majú sexistické poznámky. Ako poznamenala, ona sama neustále pociťuje, že si ju ľudia premeriavajú a súdia. A vlastne nič im nie je dobré. „Keď nosím, čo je pohodlné, tak nie som dosť ženská. Keď si vyzlečiem pár vrstiev, tak som štetka,” zaznelo z jej úst vo videu, ktoré zverejnil The Sun.

Zdroj: reprofoto the sun

Zdroj: reprofoto the sun

Zdroj: reprofoto the sun

Celé znenie vyhlásenia:

Máte názory na moje názory, na moju hudbu, oblečenie, telo. Niektorí ľudia neznášajú, čo si obliekam, iní to chvália. Niektorí ľudia to použijú, aby zahanbili ostatných, iní to použijú, aby zahanbili mňa.

Stále cítim vaše pohľady a nič, čo spravím, nie je mimo dohľadu. Kým cítim vaše pohľady, váš nesúhlas, vaše povzdychy alebo úľavu, keď s tým žijem, nikdy nebudem schopná sa pohnúť.

Chceli by ste ma menšiu? Slabšiu? Jemnejšiu? Vyššiu? Chcete, aby som mlčala? Provokujú vás moje ramená? Alebo hrudník? Som zredukovaná na môj žalúdok? Moje boky? Telo, s ktorým som sa narodila, nie je to, čo chcete?

Keď nosím, čo je pohodlné, nie som dosť ženská, keď si vyzlečiem pár vrstiev, tak som štetka. Aj keď ste nikdy nevideli moje telo, stále ho hodnotíte a súdite ma preň. Prečo?

Robíme si predpoklady o ľuďoch založené na ich veľkosti. Rozhodujeme sa, kto sú, rozhodujeme, akú majú hodnotu. Či som oblečená viac alebo menej, kto rozhoduje, čo ma utvára? Čo to znamená? Je moja hodnota založená len na vašom vnímaní? Je to len o vašom názore na mňa a ja za to nemám žiadnu zodpovednosť?