Veľké zmeny v živote Dominiky Gottovej: Sťahovanie a... TOTO je jej nový džob?

Najstaršia dcéra Karla Gotta (†80) má za sebou niekoľko poriadne ťažkých mesiacov. Po smrti otca ukončila nevydarené manželstvo a vrátila sa do Prahy, kde sa teraz snaží začať žiť odznova. Usporiadať si život však nie je celkom jednoduché. Dominika sa preto musela spoľahnúť na svojich priateľov a obracia sa, ako vie.

Nový byt aj práca

Po príchode do Prahy nemala blondínka na ružiach ustlané. Útočisko jej poskytla kamarátka Šárka Rezková, u ktorej našla dočasný domov. Teraz sa však karta obracia a zdá sa, že Dominiku čaká množstvo zmien. Český denník Aha! ju zastihol v lahôdkach, ako sa zaúča na miesto predavačky. Obchodík sa pritom nachádza v rovnakom centre ako bar, kde zatiaľ ešte stále zarezáva.

Dominika sa po smrti otca natrvalo vrátila do Prahy. Zdroj: Facebook K.G.

„Pracujem stále v bare, ale dostala som túto ponuku od jednej veľmi milej pani, a tak som si to chcela vyskúšať. Môjmu nadriadenému v bare som to povedala, vedel o tom. Ako to bude ďalej, to zatiaľ nechcem v tejto chvíli komentovať,” nechala sa počuť Gottová, ktorej v bare už čoskoro skončí skúšobná doba, a tak sa musí rozhodnúť, čo ďalej.

Bude mať Dominika Gottová novú prácu? Zdroj: Facebook D.G.

Nejde však o jedinú zmenu. Už v najbližších dňoch ju tiež čaká sťahovanie. V byte u kamarátky jej bolo síce príjemne, no problémy jej spôsobovala veľká vzdialenosť, ktorú musela každý deň na ceste do zamestnania merať. Svoje veci si teda cez víkend premiestni do vlastného podnájmu. „Našla som si konečne byt a už som zaň zložila zálohu,” pochválila sa. Či ide o ponuku s veľkorysou 3-mesačnou úľavou z nájmu, ktorú Dominika dostala len nedávno, neprezradila.

Dúfajme, že jej šťastie bude priať aj naďalej. Na rade je totiž pravdepodobne rozvod s manželom Timom Tolkkim, ktorý sa napriek odlúčeniu neodbytne pokúša o jej srdce.