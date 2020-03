Drsný odkaz pre Gottovú od manžela Tima: Skončíš ako tvoja matka... Nebudem už na teba čakať, chcem byť šťastný!

PRAHA/MEXIKO – Ide sám proti sebe? Timo Tolkki (54) najprv svojej ešte stále manželke Dominike Gottovej (46) vyznával lásku a silou-mocou chcel ich manželstvo zachrániť a získať ju späť. Len prednedávnom odletel do Mexika a zrazu otočil. Reagoval na incident, ktorý sa stal jeho žene s cigaretou a poriadne si do nej kopol!

Po celom svete sa šíri strach a panika z koronavírusu a ten skomplikoval aj Timovi Tolkkimu návrat do Česka. Len nedávno odišiel do Mexika a mal v pláne prísť späť za Dominikou Gottovou, no po tom, čo sa zatvárajú hranice, sa nazad tak skoro nedostane. A možno už ani nechce!

Pred pár dňami Dominika Gottová takmer spôsobila tragédiu, keď zaspala s horiacou cigaretou a takmer podpálila celý dom. A odvtedy svojmu stále manželovi, hoci papiere o rozvodu sú podané, neodpovedá na žiadne správy. „Od toho cigaretového incidentu sa mi neozýva a nečíta ani moje správy,“ posťažoval sa pre expres.cz fínsky hudobník, ktorý má o svoju ženu zrejme obavy.

Čo sa však ich vzťahu týka, poriadne otočil. Donedávna totiž ešte vyhlasoval, ako veľmi ju miluje, že sa jej nevzdá a chce ju späť. Prešlo sotva pár týždňov a už hrá inú. V Mexiku si totiž našiel nový objekt záujmu a dcére zlatého slávika posiela drsný odkaz. Toto sa Dominike páčiť nebude.

Timo Tolkki poslal Dominke Gottovej drsný odkaz. Zdroj: Facebook T.T.

„Je mi jej veľmi ľúto. Bývala vždy plná života, prajem jej len to najlepšie, ale myslím si, že skončí ako jej matka. Bude žiť sama po zvyšok svojho života. Som si istý, že sa to stane,“ predpovedá Tolkki, ktorého láska k nej už zrejme prešla. Čudné sú však jeho ďalšie slová na adresu Dominiky. „Ja som na ňu čakal niekoľko mesiacov, ale už som si povedal, že ďalej čakať nemôžem. Zaslúžim si byť šťastný s niekým iným, kto ma skutočne miluje a váži si ma,“ vyjadril sa Timo s tým, že mu má dať vlastne Gottová pokoj, no naopak, on bol ešte pred pár dňami ten, kto ho nedal jej. Zrejme ho však teraz pohltila nová láska, ktorú našiel v Mexiku. Otázne však je, na ako dlho.