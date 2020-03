LOS ANGELES - #Iba pred pár dňami Eminem doslova šokoval fanúšikov a hudobnú svet tým, že neohlásene vydal album s názvom Music to Be Murdered By. Jeho najnovší počin obsahuje dvadsať piesní a spoluprácu s menami ako je Ed Sheeran či Juice WRLD. So songom Godzilla vyvolal absolútne nadšenie, keď prekvapil rýchlosťou svojho rapovania.