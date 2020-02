Macaulay Culkin o sexuálnom zneužívaní Jacksonom (†50): Takáto je pravda!

Macaulay Culkin, ktorého preslávil počin Sám doma, bol nepochyne jednou z najpopulárnejších detských hviezd. Obrovská sláva v últom veku však občas ide ruka v ruke s problémami. Inak tomu nebolo ani v prípade filmového Kevina, ktorý sa neskôr stiahol do úzadia. Psychické ťažkosti a problémy s užívaním drog viedli k tomu, že herec skončil na dne a vyzeral veľmi zúbožene.

Našťastie, podarilo sa mu odraziť. Zamiloval sa, raz za čas sa ukáže v spoločnosti a najnovšie poskytol magazínu Esquire úprimný rozhovor. V ňom okrem iného prezradil aj to, že by sa rad stál otcom.

Známy herec ale neobišiel ani nepríjemnejšie otázky. Vyjadril sa dokonca dokumentu Leaving Neverland, v ktorom Wade Robson a James Scafechuck obvinili Michaela Jacksona zo sexuálneho zneužívania. Jeho obeťou mal byť aj Culkin.

Macaulay Culkin a Michael Jackson si spolu rozumeli aj napriek tomu, že ich od seba delilo 22 rokov. Zdroj: profimedia.sk

Macaulaya a Jacksona spájalo silné priateľské puto. „Boli sme si veľmi blízki tým, že sme mali podobné detstvo. Presnejšie povedaníe žiadne detstvo, keďže obaja naši otcovia nás nútili pracovať a zarábať peniaze. Michael bol odo mňa o 22 rokov starší, avšak pri mne sa cítil ako môj rovesník. On mi zároveň nahrádzal kamaráta, ktorého som v detstve nikdy nemal,” poznamenal Culkin.

„Michael je už po smrti, takže, ak by k nejakému zneužívaniu došlo, nemal by som dôvod to tajiť. Úprimne hovorím, že mi nikdy neublížil, nič mi neurobil a nikdy som ani nevidel, že by niečo také robil niekomu inému,” povedal na margo údajného zneužívania známy herec.

Kráľ popu čelil viacerým obvineniam. Filmový Kevin sa už v minulosti postavil na jeho obranu, v jeho prospech svedčil napríklad v roku 2005.

Za zmienku stojí, že Culkin je krstným otcom Jacksonovej dcéry Paris. Obaja majú rovnaké tetovanie - lyžičku, ktorá im pripomína ich spoločný zlozvyk. „Kradnem ich. Sem-tam si jednu vzemem z kaviarne, reštaurácie, či lietadla. Ona sa to odo mňa naučila,” prezradil herec, ktorý je s Jacksonovou dcérou v pravidelnom kontakte.