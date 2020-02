Najväčší trapas tohto roka: Och, ako sa toto na Oscaroch mohlo stať?!

LOS ANGELES - Tak toto nevyšlo! Súčasťou slávnostného ceremoniálu odovzdávania cien Academy Awards je aj spomienka na herecké hviezdy a umelcov zo sveta filmu, ktorí počas uplynulého roka zomreli. Organizátori Oscarov však pri vytváraní In Memoriam zostrihov akosi zabudli na značne obľúbenú a talentovanú hviezdu...

Nedeľný večer sa niesol v znamení jednej z najprestížnejších udalostí šoubiznisu. Ani počas 92. ročníka odovzdávnia Oscarov nebola núdza o zaujímavé momenty.

A hoci to bol vydarený večer, je tu predsalen jeden prešľap, ktorý organizátorom mnohí nevedia prepáčiť. Počas spomínania na zosnulé hviezdy filmového sveta In Memoriam totiž zabudli na Luke Perryho, ktorého preslávil seriál Beverly Hills 90210.

Luke Perry Zdroj: TASR/Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File

Talentovaný a obľúbený herec opustil tento svet ako 52-ročný v marci minulého roka. V nemocnici bol hospitallizovaný po mŕtvici, následkom ktorej po piatich dňoch zomrel. Prekvapivé je, že v zostrihu nebol spomínaný aj napriek tomu, že si zahral vo filme Once Upon a Time in Hollywood, ktorý mal viacero nominácií na Oscara.

Luke Perry nebol jediným hercom, na ktorého sa počas Oscarov zabudlo. V júli minulého roka zomrel aj 20-ročný Cameron Boyce, ktorý zomrel v spánku.

Cameron Boyce Zdroj: Instagram CB

VIDEO: Vystúpenie Billie Eilish v rámci Oscars 2020 In Memoriam.