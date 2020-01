Anglická herečka sa predstaví vo vianočnej komédii: Tento herec si zahrá po jej boku

Veľa detailov o Silent Night nie je známych, no podľa portálu Deadline, by to mala byť sviatočná komédia odohrávajúca sa na vidieku, ktorá sa zameria na vianočnú večeru početnej rodiny. S výrobou by tvorcovia mali začať vo februári.

Keira Knightley je známa najmä z účinkovania vo filmovej sérii Piráti Karibiku z rokov 2003, 2006, 2007 a 2017. V roku 2006 ju nominovali na Oscara za stvárnenie hlavnej úlohy vo filme Pýcha a predsudok (2005) a v roku 2015 za vedľajšiu úlohu v životopisnej dráme Kód Enigmy (2014). Zahrala si aj v snímkach Hviezdne vojny: Epizóda I - Skrytá hrozba (1999), Blafuj ako Beckham (2002), Láska nebeská (2003), Kráľ Artuš (2004), Pokánie (2007), Vojvodkyňa (2008), Kšeft za všetky prachy (2010), Nebezpečná metóda (2011), Anna Karenina (2012), Love song (2013), Everest (2015), Collateral Beauty (2016), Luskáčik a štyri kráľovstvá (2018), Colette: Príbeh vášne (2018) či Zranené srdcia (2019).

Matthew Goode sa do povedomia verejnosti dostal vďaka účinkovaniu v romantickej komédii Honba za slobodou (2004). Zahral si tiež v snímkach Match Point - Hra osudu (2005), V tieni Beethovena (2006), Ten, kto dáva bacha (2007), Strážcovia (2009), Single Man (2009), Priestupný rok (2010), Kód Enigmy (2014), Spojenci (2016), Panstvo Downton (2019) alebo seriáloch Dobrá manželka (2009 - 2016), Panstvo Downton (2010 - 2015), Čas čarodejníc (2018), minisérii Korene (2016) či druhej sezóne seriálu Koruna (2016).