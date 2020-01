Obrovský smútok herečky zo slovenského filmu: Na premiére chýbala... Zomrela jej mama!

PRAHA – Do kín práve zamieril nový film podľa knihy spisovateľky Evity Twardzik (42) Príliš osobná známosť. Jednu z hlavných úloh si zahrala aj česká herečka Eliška Balzerová (70), ktorá momentálne prežíva najťažšie obdobie života. Hoci by sa mala tešiť z premiéry, smúti. Pred pár dňami totiž navždy odišla jej milovaná mama.

V utorok bola v Bratislave slávnostná premiéra filmu Príliš osobná známosť. Napriek tomu, že Petra Hřebíčková a Tatiana Dyková z českého osadenstva prišli, Eliška Balzerová chýbala. Dôvodom je zrejme ťažké obdobie, ktoré aktuálne prežíva. Obľúbená česká herečka totiž navždy prišla o svoju milovanú mamu Květu. Tá odišla vo veku 97 rokov.

Eliška Balzerová si zahrala v evitovke Príliš osobná známosť. Na slovenskej premiére chýbala. Zdroj: Bioscop

„V poslednej dobe stráca zrak. A hovorieva mi – to je to najhoršie, čo ma na staré kolená stretlo a musím sa s tým vyrovnávať,“ vyjadrila sa ešte pred 2 rokmi Eliška Balzerová o mamine v priamom prenose Světlo pro Světlušku. Teraz však o maminu prišla. „Pani Květa zomrela pokojne v spánku na starobu. Eliška to ťažko nesie, pretože mali veľmi blízky vzťah,“ vyjadril sa pre český Blesk rodinný známy.

Na slovenskej slávnostnej premiére chýbala herečka zrejme aj preto, že zariaďovala pohreb najdôležitejšej ženy v jej živote. Hoci v Bratislave chýbala, na dnešnú pražskú premiéru údajne príde aj napriek bolesti v srdci. „Áno, pani Balzerová mi povedala, že je to jej povinnosť. Sme jej vďační, že kvôli nám príde. Je to pre ňu samozrejme ťažké,“ povedala Blesku hovorkyňa spoločnosti Bioscop Jana Šafářová. Posledné zbohom dá Eliška mame 24. januára v Moravských Budějoviciach.