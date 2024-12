Krásne gesto manžela slávnej herečky: Deťom v škole pripravil nezabudnuteľné vianočné vystúpenie!

Keira Knightley. (Zdroj: SITA)

Hviezdna dvojica sa spoznala v roku 2011 a po dvoch rokoch vzťahu si Knightley a Righton povedali svoje áno. Počas ich manželstva sa im narodili dvaja potomkovia - dcéry Edie (9) a Delilah (4), ktoré spoločne s ich kamarátmi a spolužiakmi zažili nezabudnuteľné vianočné vystúpenie.

O to sa postaral hlavne Righton, ktorý využil svoje hudobné nadanie a zapojil do neho množstvo detí, čo ocenil aj zdroj, ktorý o jeho krásnom geste prehovoril pre denník The Sun.

„James je absolútne úžasný a tento rok sa do vianočného vystúpenia veľmi vložil. Minulý rok vystúpil na pódiu, nikto z nás tomu nemohol uveriť a Keira bola v hľadisku a podporovala ho. Tento rok to však vyšperkoval a vymyslel to tak, aby boli v strede diania samotné deti. Bolo to magické a špeciálne," uviedol spomínaný zdroj.

Keira Knightley, James Righton (Zdroj: Profimedia)