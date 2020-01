Známa americká herečka sa teší na nové desaťročie: Toto sú jej priority!

Medzi veci, ktoré má Garner na pláne, patrí napríklad komédia Yes Day, v ktorej hrá a podieľa sa na nej aj ako producentka. "Zbožňujem prácu na Yes Day pre Netflix," vyznala sa 47-ročná rodáčka z texaského Houstonu. "Nemohla som ten proces viac milovať," dodala na margo nakrúcania snímky.

Pre herečku, ktorá tento rok tiež uvedie na trh novú líniu organickej výživy pre deti, bude však naďalej prioritou pohoda jej rodiny a najbližších. "Ak by som mala to šťastie, že budem mať ďalší rok s tromi zdravými deťmi a mojím vlastným domom a rodičmi, sestrami, neterami, synovcami a priateľmi a všetci si prejdeme čímkoľvek, no stále budeme pomaly napredovať a nachádzať radosť, tak v poriadku. To je pre mňa dosť dobré," skonštatovala.

Jennifer Anne Garner je známa predovšetkým zo seriálu Alias (2001 - 2006), ktorý jej v roku 2002 vyniesol Zlatý glóbus. Zahrala si aj vo filmoch Kámo, kde mám fáro? (2000), Pearl Harbor (2001), Chyť ma, ak to dokážeš (2002), Elektra (2005), Dvojitý život (2006), Kráľovstvo (2007), Juno: Nezrelá na dieťa (2007), Všetky moje ex (2009), Klub poslednej nádeje (2013), Draft Day (2014), Danny Collins (2015), Zázraky z neba (2016) alebo Ja, Simon (2018). S bývalým manželom Benom Affleckom má 14-ročnú dcéru Violet, 11-ročnú Seraphinu a sedemročného syna Samuela.